Cronaca

SARONNO – Uno striscione affisso sui cancelli della chiesetta di Sant’Antonio Abate per contestare l’uso degli animali nella rievocazione storica della Sagra di Sant’Antonio. A firmare l’azione è 100% Animalisti, che nel primo pomeriggio di martedì 20 gennaio ha esposto il messaggio “Anatema su di voi! Nulla verrà dimenticato!”.

Il gesto arriva dopo il presidio che il gruppo animalista porta avanti da anni in occasione della sfilata storica. Durante l’edizione precedente, quel del 2025, avevano rilevato una diminuzione del numero di animali presenti nel corteo e un’attenzione maggiore al loro trattamento. Una situazione che, a loro giudizio, quest’anno sarebbe peggiorata, con un aumento degli animali impiegati e condizioni considerate non adeguate.

Nel testo diffuso, sottolineano come gli animali “non abbiano nulla a che fare con la rievocazione” e richiama il fatto che Sant’Antonio Abate è il patrono degli animali. Gli attivisti parlano di stress dovuto al rumore e alla folla, definendo la situazione “maltrattamento vero e proprio” e affermando che “non può esserci festa in queste condizioni”.

Il gruppo annuncia infine che le iniziative di protesta non si fermeranno allo striscione e che “le nostre azioni proseguiranno anche nelle prossime settimane”.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09