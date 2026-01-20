Politica

SARONNO – “Con la scomparsa di Valentino Garavani l’Italia perde uno dei più grandi interpreti della propria creatività. Maestro di eleganza e visione, ha saputo trasformare la moda in cultura, portando il Made in Italy ai massimi livelli internazionali e rendendolo un simbolo di stile, bellezza e innovazione riconosciuto in tutto il mondo. Con il suo talento ha dato prestigio all’Italia, diventando un riferimento globale dell’eccellenza creativa del nostro Paese. Alla sua anima va il pensiero e la preghiera, insieme alla gratitudine di un’intera nazione”. Così Gianfranco Librandi, già parlamentare saronnese, esponente di Forza Italia riguardo all’addio al grande stilista italiano.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

(foto: Gianfranco Librandi)

20012026