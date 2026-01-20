Cronaca

LIMBIATE – Grave incidente nel pomeriggio lungo la exSS527 Saronno-Monza, nel sottopasso ferroviario tra Limbiate e Bovisio Masciago. Alle 16.10 tre autovetture sono rimaste coinvolte in un violento scontro, con un bilancio di sei persone ferite, una delle quali in condizioni critiche.

La situazione più grave riguarda una donna di 58 anni, conducente di uno dei veicoli, che ha riportato un serio trauma all’addome ed è stata trasportata in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza. Le sue condizioni sono giudicate molto gravi.

Altre cinque persone hanno riportato ferite di diversa entità. Un uomo di 76 anni è stato accompagnato in codice giallo all’ospedale Niguarda di Milano per un trauma toracico. Sempre in codice giallo all’ospedale di Garbagnate Milanese sono stati trasferiti un uomo di 71 anni, una donna di 33 anni e un ragazzo di 14 anni. Una terza conducente è stata invece trasportata in codice verde all’ospedale di Desio per un trauma a un arto inferiore. Sul posto sono intervenuti automedica e quattro ambulanze, oltre ai vigili del fuoco, impegnati nella messa in sicurezza dei mezzi e nell’assistenza ai feriti rimasti incastrati tra le lamiere. La polizia locale ha effettuato i rilievi e gestito la viabilità.

Pesanti le ripercussioni sul traffico lungo la Saronno-Monza e sulla Milano-Meda, in particolare all’uscita di Varedo. La dinamica dell’incidente è ora al vaglio delle forze dell’ordine.

(foto archivio)

20012026