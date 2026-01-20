iltra2

TRADATE – Chi scende dal treno alla stazione di Tradate e deve proseguire il viaggio si trova spesso in difficoltà. Il servizio taxi è assente da tempo e, nelle ultime settimane, è stato sospeso anche il servizio garantito da un privato su chiamata.

Il problema è emerso dopo la segnalazione di una cittadina del circondario che, arrivata in stazione, si è trovata senza alcuna possibilità di proseguire se non grazie all’aiuto di terzi. Nel frattempo è stato notato anche che il cartello affisso all’esterno della stazione, con i numeri da contattare per il servizio di trasporto, è stato rimosso. A chiarire la situazione è stato il vicesindaco Franco Accordino, spiegando che il cartello è stato tolto perché i gestori del servizio sono andati in pensione e il Comune ha avviato la procedura per un nuovo bando di assegnazione. I tempi, però, non sono brevi e potrebbero richiedere settimane o mesi.

Nel frattempo, chi arriva allo scalo ferroviario senza mezzi propri deve arrangiarsi. L’unica alternativa strutturata resta il trasporto pubblico su gomma, che garantisce collegamenti in particolare verso l’ospedale, ma non sempre risponde alle esigenze di tutti. Una criticità che continua a pesare su pendolari e cittadini che dipendono dai mezzi pubblici per gli spostamenti quotidiani.

(foto archivio)

20012026