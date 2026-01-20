Città

SARONNO / LIMBIATE – Il Comune di Limbiate organizza una serata speciale per ricordare Luca Attanasio, il diplomatico ucciso in Congo nel 2021. Nato a Saronno e cresciuto a Limbiate, Attanasio viene ricordato a cinque anni dalla scomparsa con un evento che unisce memoria, spettacolo e impegno civile.

L’iniziativa, intitolata Luca con Noi, è in programma venerdì 20 febbraio 2026 al Teatro comunale, all’interno della rassegna teatrale Off, ed è realizzata in collaborazione con la famiglia Attanasio. Sul palco si alterneranno musica, comicità e testimonianze, con la partecipazione di artisti noti al pubblico televisivo e musicale. La serata sarà condotta da Gianfranco Bruno e punta a offrire non solo un momento di ricordo, ma anche un’occasione di riflessione sui valori di pace, cooperazione e servizio che hanno caratterizzato la vita e l’attività diplomatica di Luca Attanasio.

Il biglietto avrà un costo simbolico di 5 euro e l’intero ricavato sarà devoluto in beneficenza a un’associazione impegnata nella solidarietà e nel volontariato internazionale.

Luca Attanasio era stato ucciso in un attentato in Congo durante una missione diplomatica insieme al carabiniere della scorta e all’autista il 22 febbraio 2021.

