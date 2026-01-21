Cronaca

CARONNO PERTUSELLA – Momenti di apprensione nella mattinata di oggi, 21 gennaio, alle porte di Caronno Pertusella, dove un container dei rifiuti ha preso fuoco in via Bergamo, tratto locale della trafficata ex statale Varesina, nella zona industriale. L’episodio ha attirato l’attenzione di residenti e automobilisti per la densa colonna di fumo, visibile anche a distanza.

L’allarme è scattato poco dopo l’inizio dell’incendio, a metà mattina, e sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco. L’intervento è stato rapido e ha permesso di contenere le fiamme in breve tempo, evitando che il rogo potesse estendersi ad altre strutture o ai veicoli presenti nelle vicinanze. Non si segnalano feriti né intossicati. L’area è stata messa in sicurezza una volta completate le operazioni di spegnimento e di raffreddamento del container.

Restano da chiarire le cause dell’incendio. Tra le ipotesi al vaglio c’è quella di una sigaretta accesa gettata all’interno del contenitore, che avrebbe innescato la combustione dei rifiuti, ma non viene esclusa nemmeno la possibilità di un atto vandalico.

(foto: particolare di una immagine della colonna di fumo dell’incendio, comparsa su Fb)

