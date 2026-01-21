Saronnese

GERENZANO – Anche a Gerenzano è stata ricordata la ricorrenza di San Sebastiano, patrono della polizia locale. In occasione della giornata celebrata ieri, 20 gennaio, l’amministrazione civica ha voluto dedicare un messaggio pubblico attraverso i propri canali social.

Nel post viene richiamata la figura di San Sebastiano come simbolo di coraggio, fedeltà e spirito di servizio. Ufficiale dell’esercito romano e martire cristiano del III secolo, viene ricordato per aver affrontato la persecuzione senza rinnegare la propria fede, valori che nel tempo lo hanno reso punto di riferimento ideale per chi opera al servizio della comunità.

L’amministrazione ha quindi espresso un ringraziamento al Corpo di polizia locale di Gerenzano, sottolineandone professionalità, impegno e senso del dovere nel garantire sicurezza, legalità e vicinanza ai cittadini. Un lavoro quotidiano definito spesso silenzioso, ma fondamentale per la vita della comunità.

Il messaggio si conclude con un augurio rivolto a tutto il Corpo, accompagnato dal richiamo ai valori del rispetto delle regole, della responsabilità e dell’attenzione verso gli altri, indicati come esempio ancora attuale nella figura di San Sebastiano.

21012026