ROMA – “L’assemblea di Italia Viva di oggi a Milano vuole dare una sveglia alle opposizioni. Vogliamo dare il nostro contributo per poter costruire una coalizione che scalzi un governo incapace di dare risposte ai cittadini sulle tasse, stipendi, sicurezza”. Lo ha detto Maria Chiara Gadda, vicepresidente del gruppo di Italia Viva alla Camera.

“Serve anche una posizione coesa sulla politica estera. Ed è fondamentale che le opposizioni possano costruire un’alternativa sulla base di proposte credibili, specie davanti a un governo che si divide in modo sistematico sui temi internazionali di fondamentale importante. Basti pensare a quello che è successo poche ora fa in Aula rispetto all’intervento del ministro Crosetto e alla posizione del vicesegretario della Lega Vannacci. Su un tema fondamentale come l’Ucraina, le spaccature nella maggioranza appaiono sempre più un elemento strutturale. Un problema confermato dai voti della Lega al Parlamento europeo. Le divisioni rendono l’Italia di Giorgia Meloni debole e poco credibile. E questo accade a scapito del Paese”, conclude.

