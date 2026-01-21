Saronnese

CARONNO PERTUSELLA – C’è un gesto semplice e potente che racconta meglio di tante parole cosa significa essere comunità. È quello compiuto dal Gruppo Alpini di Caronno Pertusella Bariola, che ha deciso di sostenere concretamente Erik, un bambino che convive con una forma di autismo grave, finanziando per lui un percorso di musicoterapia dal valore di oltre 5.000 euro.

L’iniziativa nasce all’interno de “La Cassoeula del Gianni”, progetto solidale attivo dal 2019, capace di trasformare un momento conviviale in un aiuto reale per i bambini del territorio che affrontano situazioni complesse. Quest’anno l’attenzione degli Alpini si è rivolta a Erik, scegliendo di accompagnarlo in un percorso terapeutico importante per il suo sviluppo e il suo benessere.

A rendere ancora più intenso questo cammino è il momento previsto per sabato 31 gennaio, alla Baita Alpini di via Pola. Le famiglie coinvolte saranno invitate a partecipare allo “Scambio della Stecca”, una cerimonia riservata e carica di significato. La “Stella della Cassoeula”, simbolo dell’affetto e della vicinanza del gruppo, passerà dalle mani di Gabriele a quelle di Erik. Un gesto che vale come un abbraccio collettivo, un messaggio chiaro: “Ora facciamo il tifo per te”.

Il giorno successivo, domenica 1 febbraio, il progetto si aprirà a tutta la cittadinanza con la festa pubblica de “La Cassoeula del Gianni”, occasione per sostenere l’iniziativa e condividere un momento di solidarietà e partecipazione.

Per una famiglia che ogni giorno affronta le fatiche della disabilità, sentire di non essere sola fa la differenza. A raccontarlo è il papà di Erik, Enrico Caruso, che ha voluto ringraziare pubblicamente il capogruppo Stefano Fiscato e tutti gli Alpini per aver scelto di camminare accanto a suo figlio. Un ringraziamento che diventa il ringraziamento di un’intera comunità.

