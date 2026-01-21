SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, lunedì 20 gennaio, spiccano le preoccupazioni per un senzatetto tornato a dormire in un parcheggio cittadino e l’allarme per lo stato di conservazione degli affreschi del Luini al santuario. Attenzione anche alle interrogazioni sull’area ex Isotta, a un caso di confusione in centro e al confronto online sulla raccolta del verde.

Nonostante la baracca sia stata rimossa, un senzatetto è tornato a dormire nel parcheggio di via Milano. Bocedi ha espresso amarezza per la situazione.

Il consigliere delegato Galli ha risposto pubblicamente alle segnalazioni e critiche dei cittadini sulla raccolta del verde, intervenendo nel gruppo Facebook “Sei di Saronno se” per chiarire aspetti organizzativi e modalità del servizio.

In centro, un 51enne in stato confusionale è stato soccorso dalla polizia locale e riaccompagnato a casa. L’intervento è avvenuto in via San Giuseppe, dopo diverse segnalazioni di passanti preoccupati per il suo comportamento.

A Saronno è apparso uno striscione con un anatema sulla chiesetta di Sant’Antonio, firmato da 100% animalisti.