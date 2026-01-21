I più letti di ieri: domande sulla raccolta del verde, affreschi a rischio per l’umidità e interrogazioni sull’ex Isotta
21 Gennaio 2026
0
SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, lunedì 20 gennaio, spiccano le preoccupazioni per un senzatetto tornato a dormire in un parcheggio cittadino e l’allarme per lo stato di conservazione degli affreschi del Luini al santuario. Attenzione anche alle interrogazioni sull’area ex Isotta, a un caso di confusione in centro e al confronto online sulla raccolta del verde.
Nonostante la baracca sia stata rimossa, un senzatetto è tornato a dormire nel parcheggio di via Milano. Bocedi ha espresso amarezza per la situazione.
Saronno, senzatetto torna a dormire nel parcheggio, anche senza baracca. Bocedi: “Sono senza parole”
Il consigliere delegato Galli ha risposto pubblicamente alle segnalazioni e critiche dei cittadini sulla raccolta del verde, intervenendo nel gruppo Facebook “Sei di Saronno se” per chiarire aspetti organizzativi e modalità del servizio.
Saronno, raccolta del verde il consigliere delegato risponde ai cittadini su “Sei di Saronno se…”
In centro, un 51enne in stato confusionale è stato soccorso dalla polizia locale e riaccompagnato a casa. L’intervento è avvenuto in via San Giuseppe, dopo diverse segnalazioni di passanti preoccupati per il suo comportamento.
Saronno, in stato confusionale in centro: 51enne riaccompagnato a casa dalla polizia locale
A Saronno è apparso uno striscione con un anatema sulla chiesetta di Sant’Antonio, firmato da 100% animalisti.
Saronno, striscione con “anatema” sulla chiesetta da Sant’Antonio da 100% animalisti
Forza Italia e il consigliere indipendente Amadio hanno presentato ben 11 interrogazioni sull’area ex Isotta Fraschini. Al centro le richieste di chiarimenti sul futuro del sito e la volontà di coinvolgere anche enti sovracomunali.
Ex Isotta, 11 interrogazioni di Forza Italia e Amadio: “E non solo. Coinvolgeremo anche gli organi competenti di livello superiore”
La raccolta fondi per salvare gli affreschi degli angeli chierichetti del Luini, al santuario di Saronno, è partita. Il deterioramento causato dall’umidità preoccupa cittadini e istituzioni, che si mobilitano per la conservazione del patrimonio artistico.
Santuario Saronno, “angeli chierichetti” del Luini a rischio per l’umidità: parte la raccolta fondi per salvarli
