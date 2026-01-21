Comasco

MAPELLO /ROVELLASCA – Si è svolta a Mapello la seconda gara del campionato 2025-2026 di twirling e majorettes, organizzata nell’ambito delle attività riconosciute da Nbt Italia, Fispt Italia e Libertas Nazionale. Alla competizione hanno preso parte diverse atlete della società, che hanno ottenuto numerosi piazzamenti nelle varie specialità e categorie. Non è mancata la presenza della società sportiva Majorettes di Rovellasca.

Nella prova di bastone si sono classificati al primo posto Nicolò Sala, categoria Cadetti B, Sara Azzini, categoria Senior B, e Sara Segato, categoria Youth A. Martina Sala ha chiuso al secondo posto nella categoria Youth B. Buoni risultati anche nella specialità Duo, con il primo posto di Martina Sala e Sara Segato nella categoria Youth B e il secondo posto di Sara Azzini e Matilde Galli nella categoria Junior B.

Nella disciplina X-Strutting sono arrivati diversi successi: primo posto per Elettra Clementi nella categoria Minor P, Desiree Nuzzo nella categoria Cadetti P, Martina Sala nella categoria Youth B e Sara Segato nella categoria Cadetti A. Aurora Tuffanelli ha ottenuto il secondo posto nella categoria Senior A. Nel Rythmich Twirl, Matilde Galli si è classificata seconda nella categoria Junior B.

Risultati positivi anche nella specialità Accessori Solo Majorettes, con il primo posto di Nicolò Sala nella categoria Cadetti A e di Laura Tommasone nella categoria Youth A, e il terzo posto di Aurora Garbagnati nella categoria Youth A.

Hanno partecipato alla gara anche Beatrice, Sofia, Irene e Valeriia, che non hanno raggiunto il podio. Assenti per infortunio o influenza Gaia Doni, Camilla Pizzi e Martina Barbieri.

La società ha ringraziato le insegnanti per il lavoro svolto, la presidente e i genitori presenti sugli spalti a sostegno delle atlete. Il prossimo appuntamento con il campionato è fissato per il 15 marzo a Rovellasca, dove è prevista anche la prima esibizione in gara del gruppo Baby Twirl.

