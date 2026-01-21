Altre news

SARONNO – Mercoledì 21 gennaio, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata si presenta stabile e ben soleggiata, con cielo sereno per tutte le ore del giorno. Le temperature resteranno su valori invernali, con una massima attesa intorno agli 8°C e una minima che scenderà fino a -2°C nelle prime ore del mattino.

Non sono previste precipitazioni nelle prossime ore, ma l’attenzione resta alta per il rischio di ghiaccio al suolo, soprattutto nelle zone in ombra e durante le ore più fredde. È attiva un’allerta per ghiaccio, un fenomeno potenzialmente insidioso per la viabilità pedonale e stradale.

I venti saranno deboli: al mattino soffieranno da Nord, mentre nel pomeriggio ruoteranno da Sud-Sudest, senza particolari rinforzi. La stabilità atmosferica è garantita dalla presenza di un campo di alta pressione che interessa tutta la regione.

In Lombardia, la situazione rispecchia quella di Saronno: cieli sereni su tutto il territorio, con leggere variazioni nelle basse pianure orientali dove potrebbero formarsi locali addensamenti in serata. Le temperature restano contenute, con clima freddo soprattutto al mattino.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

(per la foto si ringrazia il nostro lettore )

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09