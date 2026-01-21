Eventi

GERENZANO – Il cuore conviviale della Festa della famiglia 2026 batterà domenica 25 gennaio all’oratorio San Filippo Neri, dove alle 12.30 si terrà il tradizionale pranzo comunitario: un appuntamento pensato per unire le generazioni a tavola nel segno della tradizione culinaria.

Il menù proposto per l’occasione è ricco e sostanzioso: si aprirà con i classici pizzoccheri, seguiti da spezzatino con polenta, dolce, acqua e caffè. La quota di partecipazione è fissata a 20 euro e include, come omaggio speciale, due biglietti della lotteria. Per chi preferisse consumare i pasti a casa, è disponibile l’opzione menù d’asporto completo a 22 euro o la possibilità di ordinare porzioni singole (pizzoccheri o spezzatino a 10 euro e dolce a 3 euro).

Per partecipare è obbligatoria la prenotazione. Le iscrizioni si ricevono nella segreteria dell’oratorio nei pomeriggi di mercoledì 21 e giovedì 22 gennaio, dalle 16.30 alle ore 18. Un’occasione imperdibile per vivere un momento di festa cittadina assaporando i piatti tipici dell’inverno.

(foto d’archivio)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09