Groane

GARBAGNATE MILANESE – Nei giorni scorsi è stato effettuato un intervento di pulizia straordinaria lungo il percorso botanico di Garbagnate Milanese, una delle aree più frequentate del Parco delle Groane.

L’operazione ha permesso di rimuovere i rifiuti abbandonati e di restituire decoro e maggiore sicurezza a un tratto molto utilizzato da pedoni e ciclisti. L’intervento è stato coordinato dall’architetto Mauro Botta e rientra in un impegno più ampio portato avanti dall’ente parco per la tutela e la fruibilità del territorio.

Accanto alle attività di carattere tecnico, il Parco delle Groane e della Brughiera Briantea continua a investire anche sull’educazione ambientale, valorizzando il contributo dei volontari e promuovendo comportamenti rispettosi dell’ambiente. L’iniziativa si inserisce in un percorso condiviso che punta a preservare il patrimonio naturale del parco attraverso la cura quotidiana e la collaborazione tra istituzioni ed i cittadini. L’attenzione resta alta per individuare e rimuove altre “discariche” abusive.

(foto: pulizie in corso nel Parco delle Groane)

21012026