ROVELLO PORRO – Prosegue il calendario di iniziative culturali promosso dal Comune di Rovello Porro e dalle realtà del territorio. Diversi gli appuntamenti in programma negli ultimi giorni di gennaio, tra biblioteca, teatro e iniziative tradizionali.

Sabato 24 gennaio sono previsti due eventi. Alle 10 alla biblioteca comunale, centro civico, in piazza A. Porro 19, si terrà la presentazione del taccuino di viaggio, edizione 2025/2026, a cura dell’assessorato alla Cultura. In serata, alle 20.45, al teatro San Giuseppe di via Dante 109 andrà in scena la commedia napoletana “La fortuna con la F maiuscola”.

Mercoledì 28 gennaio alle 21, sempre alla biblioteca comunale del centro civico in piazza A. Porro 19, è in programma il gruppo di lettura per adulti, iniziativa promossa dall’assessorato alla Cultura.

Sabato 31 gennaio la giornata si aprirà alle 10 con “Leggimi qui, leggimi forte”, lettura ad alta voce rivolta ai bambini dai 2 ai 3 anni, in programma alla biblioteca comunale, centro civico, piazza A. Porro 19. In serata, alle 20.30, è previsto “Ul Gené”, iniziativa organizzata dall’associazione Verde Età con il patrocinio del Comune di Rovello Porro: la partenza del corteo è fissata da piazza A. Porro, con arrivo all’area feste di via Luini. Un calendario che propone attività per diverse fasce d’età, tra cultura, lettura, teatro e tradizioni popolari.

