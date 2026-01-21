Cronaca

SARONNO – Dietro i teli grigi che delimitano il cantiere dell’ex Cantoni, in via Miola, cresce una discarica a cielo aperto che non passa inosservata a chi vive e attraversa la zona. Un accumulo di rifiuti che, giorno dopo giorno, trasforma un’area già fragile in un problema di decoro e di sicurezza sanitaria.

A segnalare la situazione è un residente, che non usa giri di parole: “I laceri teli grigi che in via Miola nascondono alla vista l’area del cantiere Cantoni sono diventati un paravento che cela agli occhi dei passanti una discarica a cielo aperto popolata di ratti enormi”. Secondo il racconto, ai rifiuti lasciati dagli occupanti della palazzina dell’ex centro meccanografico si sarebbero aggiunti nel tempo sacchi abbandonati da automobilisti di passaggio, aggravando una situazione già critica.

“La discarica rappresenta uno spettacolo indecente e un pericolo sanitario, che dovrebbe essere risolto”, prosegue il cittadino, sottolineando come il problema non sia episodico ma strutturale. Un accumulo che attira animali e rende l’area insalubre, con evidenti ricadute sulla qualità della vita di chi abita nei dintorni.

Il degrado, però, non si fermerebbe all’area del cantiere. Sui marciapiedi di via Miola “si trova di tutto: sacchetti della spesa, scontrini, confezioni dei prodotti venduti, lattine di energy drink, oltre alle consuete deiezioni canine”. Un quadro che chiama in causa anche il comportamento dei cittadini, con un senso civico che, secondo il residente, “lascia parecchio a desiderare”.

Accanto alle critiche, arriva anche una proposta concreta: “Sarebbe preferibile avere un numero maggiore di cestini per l’immondizia, i pochi presenti sono sempre strapieni nonostante l’impegno di Amsa”. Un intervento semplice, che potrebbe ridurre almeno in parte l’abbandono dei rifiuti.

Infine, un appello che va oltre il singolo episodio e tocca il tema più ampio delle periferie: “Sarebbe una cosa positiva se i vari sindaci che si sono succeduti – di qualunque colore politico – si occupassero delle aree periferiche e non solo il centro città”.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09