SARONNO – Saronno Point Odv, l’associazione che offre un servizio essenziale di trasporto gratuito per i malati oncologici in cura presso l’Ospedale di Saronno, invita la cittadinanza a un appuntamento solidale sabato 24 gennaio. Per tutta la giornata, in Piazza Libertà, i volontari saranno presenti con le arance naturali non trattate di alta qualità.

Le arance saranno disponibili fino a esaurimento scorte e tutto il ricavato sarà destinato integralmente a sostegno delle attività dell’associazione, contribuendo così a garantire il servizio di trasporto gratuito per chi combatte contro il cancro.

“Da anni questa iniziativa rappresenta un’opportunità concreta per la comunità di Saronno di unirsi a noi nel supportare i pazienti oncologici – dichiara la presidente di Saronno Point Odv, Marilena Borghetti. Le arance di qualità non solo deliziano il palato ma finanziano un aiuto vitale per chi ne ha più bisogno. Vi aspettiamo numerosi in Piazza Libertà per condividere un gesto di solidarietà.”

