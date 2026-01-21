Città

SARONNO – Sono oltre 4 mila le ore di presidio nei pressi dello scalo ferroviario di Saronno realizzate nell’ultimo anno dalla polizia locale di Saronno. È questo uno dei dati forniti ieri dal comandante della polizia locale Claudio Borsani nel corso delle celebrazioni di San Sebastiano, occasione tradizionalmente dedicata al bilancio dell’attività del comando.

Nel dettaglio, nel corso dell’ultimo anno sono state svolte 46 ore di servizi in borghese per controlli antidegrado, 226 ore dedicate al rispetto dei divieti di sosta in occasione della pulizia delle strade e 92 ore di vigilanza di prossimità nei quartieri. I controlli ai varchi cittadini hanno richiesto 112 ore di servizio e 186 ore per il mercato settimanale.

Spazio anche alla prevenzione e ai controlli mirati grazie a 16 ore di servizi con il nucleo cinofilo. Nei presidi svolti sono stati emessi 26 provvedimenti di Daspo urbano.

Sul fronte repressivo, sono state denunciate all’Autorità giudiziaria 81 persone, di cui 45 per reati legati agli stupefacenti e 13 per clandestinità. È stato effettuato un arresto ed eseguiti 8 sequestri di carattere penale, che hanno portato al recupero di circa 250 grammi di stupefacenti, 100 euro in contanti, un telefono cellulare e due armi.

Tra le novità dell’ultimo anno, il Progetto Sicurezza, che ha coinvolto l’intero comando per un totale di 1500 ore di servizio. Da settembre a novembre il Comune ha inoltre rinnovato l’adesione al progetto “Stazioni Sicure 2025”, patrocinato dalla Prefettura di Varese e finanziato da Regione Lombardia, con Busto Arsizio capofila. In questo ambito, un ufficiale e 13 agenti hanno presidiato a turno la zona della stazione Saronno Centro per complessive 72 ore.

Nel mese di novembre, due ufficiali e 10 agenti hanno partecipato anche al progetto “Smart”, finanziato da Regione Lombardia, insieme ai comandi di Caronno Pertusella, Uboldo, Origgio e Gerenzano. I servizi coordinati hanno totalizzato 439 ore e portato al controllo con alcoltest di 200 conducenti, quattro dei quali risultati positivi, con conseguente ritiro della patente.

Nell’ultimo trimestre sono infine ripresi i servizi congiunti con l’unità cinofila, concentrati in particolare nelle zone attorno alla stazione e lungo i percorsi di accesso agli istituti scolastici, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza e la prevenzione nelle aree più sensibili della città.

