SARONNO – Avanzano i lavori di sistemazione del cortile di Palazzo Visconti, che stanno coinvolgendo anche alcune aree esterne allo storico edificio di via Tommaseo. Nei giorni scorsi è stato infatti completato un intervento di pulizia e riordino dello spiazzo sterrato che si trova alle spalle del parcheggio pubblico all’ingresso della Ztl.

L’area, che costeggia il torrente Lura e conduce verso la Casa del Fante, versava da tempo in condizioni di forte degrado, con accumuli di rifiuti e presenza di materiali ingombranti. L’intervento eseguito per conto del Comune ha consentito la rimozione dei rifiuti e della vegetazione incolta, oltre alla realizzazione di un percorso pedonale che collega lo spiazzo a uno degli ingressi laterali del cortile di Palazzo Visconti.

L’operazione si inserisce nel più ampio progetto di recupero del complesso, inagibile dal 2007 a seguito di un incendio che distrusse parte del tetto. Oltre alla messa in sicurezza del cortile, storicamente utilizzato come arena estiva per spettacoli ed eventi, l’amministrazione ha iniziato a intervenire anche sugli spazi circostanti.

Come più volte sottolineato dalla sindaca Ilaria Pagani, si tratta di un primo passo: l’obiettivo, compatibilmente con le risorse disponibili, è quello di proseguire in futuro con ulteriori interventi per il recupero progressivo dell’intera struttura.

Resta invece irrisolta la situazione della Casa del Fante, edificio comunale da anni inutilizzato e in stato di degrado. In passato si è parlato di una visione complessiva dell’area, che comprenda anche Palazzo Visconti, il vicino ex asilo, Villa Gianetti e i ponticelli ciclopedonali sul torrente Lura, chiusi da tempo, ma al momento non risultano progetti operativi definiti.

