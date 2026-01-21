Città

SARONNO – Il Comune ha nominato il nuovo Consiglio di amministrazione della Fondazione Teatro “Giuditta Pasta” di Saronno, composto da cinque professionisti con competenze diversificate nei settori della cultura, della gestione, della comunicazione e dell’amministrazione. Il nuovo CdA affiancherà la direzione del teatro con l’obiettivo di garantire solidità gestionale, visione strategica e attenzione al ruolo culturale del teatro per la città.

Il nuovo Cda

Marco Luchetti, 30 anni, è ricercatore e docente in ambito arts management e gestione delle istituzioni culturali. Collabora con SDA Bocconi e Università Bocconi ed è consulente per musei, teatri e istituzioni culturali, con particolare attenzione ai temi dell’inclusione, dell’accessibilità e dell’innovazione nei contesti culturali.

Marta Galli, 45 anni, è direttrice artistica e project manager nel settore dello spettacolo dal vivo. Ha una lunga esperienza nella direzione e organizzazione teatrale, nella progettazione culturale e nel fundraising, con incarichi in festival, enti culturali e produzioni teatrali, anche con attenzione ai temi dell’accessibilità e delle nuove generazioni.

Ambrogio Mantegazza, 29 anni, è professionista della comunicazione istituzionale e del marketing digitale, con esperienza in ambito corporate, media relations e comunicazione istituzionale. Ha lavorato in agenzie e aziende, occupandosi di strategie di comunicazione, relazioni con i media e gestione dei contenuti.

Valter Riva, 67 anni, è dottore commercialista e revisore legale dei conti, con studio a Saronno. Vanta una consolidata esperienza come consulente fiscale e societario, revisore e componente di organi di controllo, con numerosi incarichi in enti pubblici, fondazioni e società, anche in ambito culturale.

Jessica Erika Mariani, 46 anni, è avvocata, con studio a Saronno. Ha maturato una lunga esperienza nel diritto civile, di famiglia e nella tutela dei minori ed è attualmente giudice onorario di pace presso il Tribunale di Milano, con competenze anche in ambito amministrativo e istituzionale.

Le dichiarazioni di sindaca e assessora

Ilaria Pagani, sindaca di Saronno: «La nomina del nuovo consiglio di amministrazione teatro Giuditta Pasta rappresenta un passaggio importante per il futuro culturale della nostra città. La scelta dei componenti del CdA nasce dalla volontà di mettere insieme competenze diverse, capaci di offrire un quadro completo e articolato. Oggi il teatro non può essere pensato come un luogo che vive in modo isolato: ha bisogno di visioni complementari, di capacità progettuali e di sguardi che sappiano leggere la complessità del presente. L’idea che guida questo nuovo corso è quella di rendere il teatro sempre più aperto. Aperto nei contenuti, nei linguaggi e anche negli spazi. Vogliamo che il Teatro dialoghi e sia in grado di coinvolgere altri luoghi della città, diventando un motore culturale diffuso, capace di animare e valorizzare contesti diversi. Allo stesso tempo, è fondamentale aprirsi anche oltre i confini di Saronno. Il Teatro deve sapere guardare fuori, costruire relazioni, sviluppare progetti e proposte che abbiano una dimensione sovracomunale. Pensiamo a filoni tematici, a percorsi culturali che possano parlare a pubblici più ampi e inserire Saronno in reti culturali più estese. Il nuovo Consiglio di amministrazione avrà un ruolo centrale, perché dalle competenze e dalla visione di chi lo compone dipenderà la capacità di costruire un futuro solido e aperto per il nostro principale presidio culturale. A tutto il CdA va il mio augurio di buon lavoro, con la convinzione che questa pluralità di competenze sarà una risorsa preziosa per affrontare le sfide che ci attendono».

Maria Cornelia Proserpio, assessore alla Cultura: «Il nuovo Consiglio di Amministrazione del Teatro di Saronno in ottemperanza al nuovo regolamento ma anche seguendo una visione che veda il Teatro come luogo fondamentale della città aperto a tutti, è fondato sulle competenze. I componenti del CdA operano in ambiti legati al teatro, allo spettacolo dal vivo e alla gestione culturale, con alti profili professionali complementari tra di loro. È stata inoltre garantita la continuità con il precedente CDA con Valter Riva, affiancata dall’ingresso di nuove figure, tra cui l’avvocata Jessica Mariani e Marco Luchetti, docente di Economia dello Spettacolo; al loro fianco i saronnesi Marta Galli con comprovata esperienza nel settore e il giovane Ambrogio Mantegazza che si occupa da sempre di Comunicazione. Si tratta di un CdA con elementi giovani affiancati da chi ha più esperienza, un mix di elementi che aiuterà lo sviluppo verso un nuovo pubblico e con un valore importante in termini di competenza, preparazione e visione per il futuro del teatro».

