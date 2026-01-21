Tombolata di Sant’Antonio di Radio Orizzonti: in vendita le cartelle
21 Gennaio 2026
SARONNO – È in programma per venerdì 24 gennaio la tombolata di Sant’Antonio, iniziativa promossa da Radio Orizzonti in Blu e inserita tra gli appuntamenti legati alle celebrazioni dedicate al santo.
L’evento si svolgerà in diretta radiofonica a partire dalle 20.30, permettendo la partecipazione anche da casa. La tombolata rappresenta un momento di incontro e condivisione, pensato per coinvolgere la comunità in una serata semplice e accessibile.
Le cartelle sono in vendita nei giorni precedenti nella Merceria Linda, in vicolo Pozzetto a Saronno, e alla segreteria della Prepositurale in piazza Libertà.
L’iniziativa si inserisce nel calendario delle attività promosse sul territorio con l’obiettivo di mantenere vive le tradizioni locali e favorire occasioni di partecipazione collettiva.
