TRADATE – È in programma domenica 25 gennaio all’oratorio di Abbiate la Festa della famiglia, iniziativa promossa dagli oratori di Tradate, Abbiate e Ceppine.

La giornata si aprirà alle 11 con la messa. Alle 12.30 è previsto il pranzo insieme, mentre nel pomeriggio è in programma la merenda.

Per il pranzo è possibile scegliere tra sangria e paella al costo di 13 euro oppure il menu bambino, composto da pasta al pomodoro, nugget di pollo e patatine, al costo di 7 euro. Le bevande sono escluse. Le prenotazioni possono essere effettuate da suor Laura, in sagrestia da Vincenzo oppure tramite le catechiste Simpaty. L’iniziativa è pensata come un momento di incontro e condivisione rivolto alle famiglie del territorio.

