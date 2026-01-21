Tradate: all’oratorio di Abbiate la Festa della famiglia
21 Gennaio 2026
TRADATE – È in programma domenica 25 gennaio all’oratorio di Abbiate la Festa della famiglia, iniziativa promossa dagli oratori di Tradate, Abbiate e Ceppine.
La giornata si aprirà alle 11 con la messa. Alle 12.30 è previsto il pranzo insieme, mentre nel pomeriggio è in programma la merenda.
Per il pranzo è possibile scegliere tra sangria e paella al costo di 13 euro oppure il menu bambino, composto da pasta al pomodoro, nugget di pollo e patatine, al costo di 7 euro. Le bevande sono escluse. Le prenotazioni possono essere effettuate da suor Laura, in sagrestia da Vincenzo oppure tramite le catechiste Simpaty. L’iniziativa è pensata come un momento di incontro e condivisione rivolto alle famiglie del territorio.
Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?
Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:
☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048
☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn
☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09
(foto archivio)
21012026