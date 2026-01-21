Cronaca

CARONNO PERTUSELLA – Dopo essere stato rubato (e ritrovato) più volte, un ciclomotore è stato donato alla polizia locale per essere utilizzato nei servizi di controllo stradale. La decisione è stata presa dal proprietario del mezzo, residente a Milano, dopo l’ennesimo ritrovamento da parte degli agenti, che avevano rinvenuto il veicolo abbandonato lungo viale Cinque Giornate a Caronno Pertusella.

Contattato per la restituzione del ciclomotore, un Kymco Agility 150, l’uomo ha scelto di non rientrarne in possesso e di lasciarlo in dotazione al comando, stanco dei continui furti subiti negli anni. Completate le pratiche di passaggio di proprietà, il mezzo è entrato ufficialmente nel parco veicoli della polizia locale. Il motociclo verrà ora utilizzato per l’attività di servizio, in particolare per la polizia stradale, trasformando una vicenda legata a ripetuti reati in un beneficio per la collettività.

Il ritrovamento di veicoli rubati rappresenta un fenomeno frequente sul territorio di Caronno Pertusella, comune di confine con l’area metropolitana milanese, dove spesso i mezzi sottratti vengono abbandonati dopo l’uso.

