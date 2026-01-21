Volley

CARONNO PERTUSELLA – Prosegue il cammino della Rossella Ets Pallavolo Caronno nella Coppa Italia di serie B maschile. Dopo aver chiuso il girone di andata al primo posto, la formazione gialloblù ha conquistato l’accesso ai quarti di finale della competizione e tornerà in campo sabato 24 gennaio per una sfida di alto livello.

Al palazzetto dello sport di Caronno Pertusella, in via Uboldo 100, il Caronno affronterà tra le mura amiche il Volley Sassuolo, primo classificato nel girone B. Il match è in programma alle 20.30 e rappresenta il primo dei due incontri che determineranno l’accesso alle Final Four del torneo.

Secondo quanto comunicato dalla società, la squadra di casa arriva all’appuntamento forte di un percorso fin qui molto positivo, culminato con la vetta della classifica al termine dell’andata. Di fronte ci sarà però una formazione considerata una vera e propria corazzata, rendendo la sfida particolarmente delicata e ad alta tensione.

(foto Giovanni Pini; azione di un recente incontro della Rossella Caronno)

