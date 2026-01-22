Varesotto

BUSTO ARSIZIO – Vicinanza al territorio e una consulenza energetica su misura per le imprese locali. Sono questi gli obiettivi del nuovo servizio annunciato da Agesp Energia: il consulente energetico d’impresa. In Italia, il costo dell’energia incide in modo significativo sui bilanci aziendali. Per

ridurne l’impatto, è essenziale individuare soluzioni efficaci che favoriscano efficienza e risparmio a ogni livello. Agesp Energia, società del Gruppo Acinque e punto di riferimento per il tessuto economico bustese, risponde a questa esigenza con un servizio flessibile: un consulente energetico dedicato, pronto a seguire l’imprenditore anche direttamente in azienda.

Dal 2026, attraverso lo sportello Agesp Energia di via Alberto da Giussano, è disponibile il consulente energetico d’impresa, una figura specializzata che analizza le necessità specifiche di ogni realtà e individua le strategie migliori per ottimizzare i consumi e ridurre la spesa energetica. Un professionista di fiducia, sempre raggiungibile anche via Whatsapp, per garantire un contatto diretto e costante.

“Il servizio – spiega l’amministratore delegato di Agesp Energia, Emanuele Degni – è completamente personalizzato: ogni azienda ha caratteristiche uniche e merita un’attenzione dedicata, con analisi mirate e soluzioni concrete. Il consulente potrà incontrare l’imprenditore allo sportello, in sede aziendale o presso lo studio professionale, offrendo un affiancamento continuativo”.

“Nell’ambito di una partnership su misura – aggiunge Degni – il consulente approfondirà la spesa di luce e gas, proporrà interventi per aumentare l’efficienza, fornirà supporto fiscale e accesso agli incentivi, oltre a garantire assistenza sugli aspetti normativi”.

“Con questo nuovo servizio – spiega il presidente di Agesp Energia, Paolo Montani – ribadiamo il nostro impegno a essere un punto di riferimento per le imprese del territorio. Offriamo un servizio su misura, costruito sulle esigenze reali dei clienti, e lo facciamo attraverso un contatto diretto e autentico. La relazione personale, che per noi è valore e identità, resta il cuore del nostro modo di operare: una presenza concreta e vicina, che rafforza il legame con la comunità locale”.

