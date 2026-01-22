Città

SARONNO – Con Il malato immaginario di Molière, il Teatro Giuditta Pasta laboratorio di uno dei riallestimenti più attesi della stagione. Lo spettacolo, nell’adattamento e traduzione di Angela Dematté e con la regia di Andrea Chiodi, prende nuova forma sul palco cittadino prima di aprire ufficialmente la tournée nazionale 2026. L’appuntamento è fissato per giovedì 22 gennaio alle 20.45, al termine di un periodo di lavoro intenso e approfondito, pensato per affinare ulteriormente un allestimento già molto apprezzato. In scena Tindaro Granata e Lucia Lavia, affiancati da Angelo Di Genio, Emanuele Arrigazzi, Alessia Spinelli, Nicola Ciaffoni, Emilia Tiburzi e Ottavia Sanfilippo.

Riceviamo e pubblichiamo le note di regia di Andrea Chiodi.

“Io sono il malato!”, così grida Argante al fratello Beraldo e alla serva Tonina: “Io sono il malato!” … Mi sono chiesto se questo grido non fosse il grido disperato di un autore teatrale che, mentre scrive, si sente messo da parte, ridicolizzato dalla società, non più di moda e, nel caso di Molière, non più accettato a corte. Con questo lavoro ho cercato di mettere in scena questo grido disperato, il grido di un artista, la domanda di un artista, la do manda di chi cerca di far capire a chi par la sua arte, il suo teatro, fino a morirci dentro, fino a decidere di essere malato per proteggersi dalla durezza della realtà. L’abbiamo fatto con il testo integrale e fedele con la sola aggiunta della supplica di Molière al Re, supplica in cui domanda: “Allora ditemi sinceramente, mio sovra no Signore, se volete che io scriva ancora delle commedie. Io non voglio dar fastidio a nessuno. Preferirei morire piuttosto che pensare che il teatro di Molière disgusta tanto da detestare il solo sentirlo nominare.

