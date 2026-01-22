Sport

TRADATE – Domenica 18 gennaio la palestra del liceo Marie Curie di Tradate si è trasformata nell’epicentro del Baseball5 lombardo, ospitando con entusiasmo e grande partecipazione la seconda giornata del Campionato Italiano di Baseball5.

Ben otto squadre, suddivise nelle categorie Youth ed Elite, si sono sfidate con ritmo e intensità in un clima di sportività e divertimento, dando vita a una giornata dinamica e coinvolgente. In palio non solo la vittoria, ma anche l’accesso alle fasi nazionali, traguardo prestigioso di questo primo storico campionato ufficiale. A sfidarsi, cinque società: gli Hornets di Tradate, Braves di Lentate, Vikings di Malnate e Rho Baseball.

A fare gli onori di casa, come sempre con professionalità e passione, ci hanno pensato gli Hornets Baseball & Softball, che non solo hanno curato l’organizzazione impeccabile dell’evento, ma hanno anche partecipato con la loro squadra nella categoria Elite, mostrando chiari progressi sul piano del gioco e dell’intesa. Tutte le gare sono state combattute punto a punto, segno di una crescita costante del gruppo, formato da atleti che gioca insieme da pochissimo tempo. Ma il Baseball5 non è solo competizione: tra una partita e l’altra, spazio anche alla promozione e alla scoperta della disciplina, con dimostrazioni pratiche e momenti dedicati a chi – giovane o adulto – ha voluto provare a calarsi in questo sport fresco, accessibile e super coinvolgente.

Prossima tappa? Limbiate, per la terza e ultima giornata di un campionato che ha già fatto storia.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09