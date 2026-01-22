Calcio

CESATE – Cambiamenti all’interno dello staff tecnico del settore giovanile dello Sc United di Cesate, società impegnata nel campionato di Promozione con la prima squadra e dotata di un ampio vivaio.

La società ha annunciato una riorganizzazione delle guide tecniche delle categorie Allievi primo anno e Giovanissimi secondo anno, nell’ambito di un percorso di rinnovamento finalizzato a dare nuovo impulso alle squadre del settore giovanile.

Nel dettaglio, Mauro Pignatiello, finora allenatore degli Allievi primo anno (categoria 2010), assume adesso la guida dei Giovanissimi secondo anno (categoria 2011). Contestualmente, Andrea Barbieri, che seguiva i Giovanissimi secondo anno, passa alla conduzione degli Allievi primo anno.

Una scelta che rientra in una visione di valorizzazione delle competenze interne e di continuità nel lavoro educativo e sportivo svolto con i giovani atleti. La società ha ringraziato entrambi gli allenatori per l’impegno e il contributo fornito finora alle rispettive squadre, augurando loro il miglior successo nei nuovi ruoli all’interno del progetto tecnico del vivaio.

(foto: a sinistra Mauro Pignatiello)

