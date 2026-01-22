Eventi

GERENZANO – La comunità parrocchiale dei SS. Pietro e Paolo di Gerenzano si prepara a vivere un intenso fine settimana di spiritualità e condivisione in occasione della “Festa della famiglia 2026“. Sotto lo slogan esortativo “Famiglia, fatti avanti e mettici il cuore!“, il programma prevede tre giorni ricchi di appuntamenti dedicati a ogni fascia d’età.

Le celebrazioni si apriranno venerdì 23 gennaio alle 21 all’oratorio San Filippo, con il primo incontro di formazione rivolto a tutti i collaboratori della parrocchia e dell’oratorio, inserito nella settimana dell’educazione.

Sabato 24 gennaio l’attenzione si sposterà nella chiesa parrocchiale, dove le coppie che ricordano particolari anniversari di matrimonio potranno accostarsi alle sante confessioni (in vari turni tra le 9.30 e le 16), seguite dalla santa messa vigiliare delle 17.

Il momento clou sarà domenica 25 gennaio, dedicata alla santa famiglia di Nazareth. La mattinata vedrà due celebrazioni solenni: alle 10 la santa messa per le famiglie animata dai ragazzi (con il canto del coretto) e alle 11.30 la santa messa per gli anniversari di matrimonio animata dalla corale, a cui seguirà un rinfresco in oratorio. Il pomeriggio si concluderà in allegria con la tradizionale tombolata della famiglia alle 15 nell’oratorio San Filippo Neri.

(foto d’archivio)

