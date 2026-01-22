I più letti di ieri: paura per gli angeli del Luini a rischio, degrado in via Miola e nuovo Cda al Pasta
22 Gennaio 2026
SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, mercoledì 21 gennaio, spiccano la mobilitazione per salvare gli affreschi del Luini al Santuario, il degrado segnalato dietro al cantiere ex Cantoni e il nuovo consiglio d’amministrazione del teatro Pasta. In primo piano anche i numeri dell’attività della polizia locale e gli interventi di riqualificazione vicino a palazzo Visconti.
Al Santuario di Saronno è partita una raccolta fondi per salvare gli affreschi degli angeli chierichetti del Luini, minacciati dall’umidità che ne sta compromettendo la conservazione.
Santuario Saronno, “angeli chierichetti” del Luini a rischio per l’umidità: parte la raccolta fondi per salvarli
Il teatro Giuditta Pasta ha presentato il nuovo consiglio d’amministrazione, con volti noti e nuove nomine per guidare l’ente nei prossimi anni.
La polizia locale di Saronno ha diffuso i dati dell’attività del 2025: oltre quattromila ore di presidio nella zona stazione e interventi costanti su viabilità e sicurezza.
Saronno, polizia locale oltre 4 mila ore di presidio in zona stazione: un anno in numeri
Dietro il cantiere dell’ex Cantoni, in via Miola, è stata segnalata una discarica a cielo aperto con ratti e accumuli di rifiuti, fonte di disagio per residenti e passanti.
Saronno, dietro il cantiere ex Cantoni una discarica a cielo aperto: ratti e degrado in via Miola
È stato sistemato lo spiazzo accanto a palazzo Visconti, con i primi interventi di pulizia e messa in sicurezza anche nelle aree esterne circostanti.
Saronno: sistemato lo spiazzo accanto a Palazzo Visconti, primi interventi anche nelle aree esterne
