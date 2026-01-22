Città

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, mercoledì 21 gennaio, spiccano la mobilitazione per salvare gli affreschi del Luini al Santuario, il degrado segnalato dietro al cantiere ex Cantoni e il nuovo consiglio d’amministrazione del teatro Pasta. In primo piano anche i numeri dell’attività della polizia locale e gli interventi di riqualificazione vicino a palazzo Visconti.

Al Santuario di Saronno è partita una raccolta fondi per salvare gli affreschi degli angeli chierichetti del Luini, minacciati dall’umidità che ne sta compromettendo la conservazione.

Il teatro Giuditta Pasta ha presentato il nuovo consiglio d’amministrazione, con volti noti e nuove nomine per guidare l’ente nei prossimi anni.

La polizia locale di Saronno ha diffuso i dati dell’attività del 2025: oltre quattromila ore di presidio nella zona stazione e interventi costanti su viabilità e sicurezza.

Dietro il cantiere dell’ex Cantoni, in via Miola, è stata segnalata una discarica a cielo aperto con ratti e accumuli di rifiuti, fonte di disagio per residenti e passanti.

È stato sistemato lo spiazzo accanto a palazzo Visconti, con i primi interventi di pulizia e messa in sicurezza anche nelle aree esterne circostanti.

