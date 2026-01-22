Softball

CITTA’ DEL MESSICO – La Nazionale italiana di softball chiude in modo convincente il proprio raduno invernale in Messico, superando per 7-2 le Diablos Rojas a Città del Messico. Un successo che consente alle azzurre di riscattare la sconfitta subita ventiquattro ore prima e di archiviare l’esperienza americana con cinque vittorie in sei partite disputate.

La formazione azzurra è partita forte fin dalle prime riprese, prendendo subito il controllo dell’incontro e mantenendo il vantaggio fino alla fine contro la squadra campione in carica della Liga Mexicana de Softbol. Decisiva una prova corale, con l’attacco particolarmente produttivo: undici le valide complessive messe a segno, impreziosite dal fuoricampo da due punti di Elisa Cecchetti e dai due doppi firmati da Bartoli.

Buona anche la prestazione difensiva, con diverse giocate di rilievo, tra cui una presa al volo contro le recinzioni da parte di Dayton. In pedana si sono alternate la saronnese Toniolo, Lacatena e la caronnes Rusconi, tutte impegnate per due riprese, prima dell’ultimo inning affidato a Cacciamani.

Al termine del raduno, Felicia Di Pancrazio ha sottolineato il valore dell’esperienza vissuta in Messico, definendola impegnativa sotto il profilo sportivo e mentale, ma fondamentale per rafforzare il gruppo. La giocatrice azzurra ha evidenziato come il lavoro svolto rappresenti un passaggio importante in vista dei prossimi obiettivi stagionali, a partire dalle qualificazioni al Mondiale del 2026, tappa intermedia di un percorso che guarda alle Olimpiadi come traguardo finale.

