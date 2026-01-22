Eventi

SARONNO – C’è un nuovo modo di vivere la cultura in città, ed è fatto di lana, cotone e chiacchiere in libertà. A partire da giovedì 22 gennaio, la biblioteca civica di Saronno apre le proprie porte a un’iniziativa che profuma di casa e comunità: “Knitting in biblioteca“.

Ogni giovedì mattina, dalle 10, gli spazi di viale Santuario 2 si trasformeranno in un salotto creativo dove il silenzio tipico delle sale lettura lascerà il posto al ticchettio ritmico dei ferri e al brusio delle conversazioni.

L’iniziativa non è un corso strutturato né una lezione accademica. Non ci sono maestri o programmi da seguire: l’obiettivo è puramente sociale e creativo. Che si tratti di sferruzzare un maglione, rifinire un lavoro all’uncinetto o semplicemente sedersi a guardare per imparare dai più esperti, l’importante è partecipare.

L’appuntamento è aperto a tutti, esperti e principianti, giovani e meno giovani. L’ingresso è libero e l’invito è quello di portare con sé i propri strumenti e la voglia di stare insieme. Per maggiori informazioni è possibile chiamare i numeri 02 96701153 o 02 9609075, oppure scrivere a [email protected]

