SARONNO – Giovedì 22 gennaio, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da cieli in prevalenza poco nuvolosi, con qualche addensamento nel pomeriggio ma senza precipitazioni. Il clima si manterrà freddo, con temperature minime intorno ai -3°C nelle prime ore del giorno e massime che non supereranno gli 8°C nel pomeriggio. È prevista un’allerta meteo per la possibile formazione di ghiaccio al suolo, soprattutto nelle ore più fredde, a causa delle basse temperature notturne.

I venti soffieranno deboli al mattino da Nordovest e nel pomeriggio ruoteranno da Sudovest, senza particolari raffiche significative. L’andamento stabile e asciutto della giornata è garantito da un campo di alta pressione che interessa gran parte della regione, favorendo una situazione tranquilla anche nei giorni a seguire.

In Lombardia, le condizioni restano generalmente stabili e soleggiate, con possibili banchi di nebbia o nubi basse al mattino sulle pianure, in dissolvimento nel corso della giornata. Le zone pedemontane e alpine vedranno invece un’alternanza di schiarite e annuvolamenti, con un lieve aumento della nuvolosità pomeridiana sui rilievi orientali.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

