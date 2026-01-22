Misinto

MISINTO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato di Insieme per Misinto, relativo al bilancio di previsione 2026-2028.

Durante l’ultimo Consiglio Comunale è stato approvato il bilancio di previsione 2026–2028. Un dato, però, emerge con chiarezza: l’Amministrazione Comunale ha scelto ancora una volta la strada più facile, quella di mettere le mani nelle tasche dei cittadini. Dopo l’aumento dell’Irpef deciso lo scorso anno, arriva ora un ulteriore incremento della Tari per oltre 90.000 euro. In Consiglio Comunale, Insieme per Misinto ha espresso forte preoccupazione, anche perché non è stato ancora presentato il Piano economico finanziario. In assenza di questo documento fondamentale, non è dato sapere quali categorie di cittadini e di attività saranno maggiormente colpite da questi aumenti.

Il dato politico è però evidente: ancora una volta l’attuale Amministrazione sceglie di far quadrare i conti aumentando le tasse, invece di introdurre politiche serie di contenimento dei costi e di rilancio del territorio. Insieme per Misinto continuerà a vigilare e a stare vicino ai cittadini che, di fronte a servizi spesso insufficienti, si vedono chiedere sempre di più.

(foto archivio)

