Saronnese

CISLAGO – Il calore del falò che illumina la sera e richiama famiglie, giovani e volontari. Venerdì 30 gennaio uno degli appuntamenti più attesi dell’oratorio con la festa di don Bosco, il santo dell’educazione giovanile.

La serata si apre alle 19 con la santa messa in chiesa, momento centrale e condiviso della celebrazione. Alle 20 spazio alla pizzata in oratorio, su prenotazione entro martedì 28 gennaio tramite Sansone, in segreteria dell’oratorio o parrocchiale. Il costo è di 8 euro con bibita inclusa.

A seguire il momento più atteso: il grande falò di don Bosco, con animazione, balli e canti intorno al fuoco. Non mancherà il vin brulé, per scaldare la serata e rendere ancora più conviviale l’incontro.

L’iniziativa, rivolta a tutta la comunità, unisce spiritualità e festa, nel solco della tradizione oratoriana e dello stile educativo di don Bosco, capace ancora oggi di coinvolgere e creare occasioni di incontro. Una serata pensata per stare insieme, condividere e vivere un momento semplice ma sentito, che ogni anno richiama numerosi partecipanti.

(foto archivio)

