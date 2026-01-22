Città

SARONNO – “Bene le scuse, assolutamente dovute e anche l’assunzione di responsabilità (ci mancherebbe altro) ma la sindaca Ilaria Pagani non sente di dover dire qualcos’altro ai genitori, ai nonni, agli alunni e ai bimbi della scuola elementare Rodari e della scuola materna Collodi dopo quanto accaduto?”.

È la domanda da cui parte il comunicato stampa di Fratelli d’Italia che, con i due consiglieri comunali Gianpietro Guaglianone e Marina Ceriani, interviene su quanto accaduto nelle ultime ore e che ha creato non poca agitazione e amarezza nel quartiere Prealpi.

“La scuola elementare e la materna del rione oggi sono chiuse. Niente lezioni, niente bimbi, niente insegnanti perché si devono eseguire dei lavori alla rete elettrica. Almeno così dice la circolare della scuola. Mandata ieri quando il Comune era a conoscenza della richiesta di Enel lo scorso 14 gennaio. Avvisare prima i genitori sarebbe stato necessario e le scuse servivano. Ma tutto qui? Niente spiegazioni? Niente notizie sull’intervento? Niente garanzie che non succederà più e che non si poteva fare altrimenti?“.

Il gruppo consiliare, con Marina Ceriani e Gianpietro Guaglianone, ricorda anche i problemi di meno di due settimane fa alla scuola dell’infanzia Candia, chiusa giovedì, venerdì e lunedì per un problema alla pompa di calore e anche in quel caso con poche informazioni all’ultimo minuto. E prima ancora il freddo nelle scuole con poche informazioni e tante rimostranze dei genitori.

“Di fronte a questi fatti, è legittimo chiedersi se esista un coordinamento efficace tra gli uffici competenti e se qualcuno stia realmente monitorando la programmazione dei lavori con il necessario buonsenso e la dovuta responsabilità. Gli eventi degli ultimi giorni sembrano purtroppo suggerire il contrario. Le famiglie meritano rispetto, comunicazioni tempestive e servizi affidabili. Forse oltre al generico “ci spiace” della sindaca le famiglie, ma anche gli altri abitanti di Saronno, meriterebbero informazioni e spiegazioni da parte degli assessori alla partita che magari sapranno finalmente spiegare il perché di questo increscioso episodio, rassicurando che non succederà più”.

