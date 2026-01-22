Cronaca

SARONNO – Una notte all’addiaccio in montagna e la preoccupazione scattata per il mancato rientro. È quanto accaduto a tre escursionisti di Saronno dispersi sul Monte Faiè, nell’area della Val Grande, in provincia del Verbano Cusio Ossola.

L’allarme è stato dato nella serata di mercoledì 21 gennaio, quando i tre non hanno fatto rientro dopo l’escursione. Il gruppo era partito con destinazione il Monte Faiè e aveva lasciato l’auto a Bracchio, frazione di Mergozzo. Da quel momento sono partite le ricerche, coordinate sul territorio con l’impiego dei Vigili del fuoco, dei Carabinieri, del Soccorso alpino CNSAS e della Guardia di finanza SAGF. Le operazioni si sono svolte sia a piedi sia dall’alto, con l’uso di un drone dotato di termocamera.

Intorno alle 9 di giovedì 22 gennaio è arrivata la svolta come riportato da La Prealpina. I tre escursionisti sono stati individuati dall’elicottero “Volpe” decollato da Venegono Superiore. Uno si trovava al bivacco Corte Buè, mentre gli altri due erano all’addiaccio poco distante. Tutti sono risultati illesi.

