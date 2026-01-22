Eventi

SARONNO – Il palcoscenico come luogo d’incontro, la recitazione come atto d’amore e il ricordo come filo invisibile che non si spezza. L’associazione culturale Anima e Core, in collaborazione con Unitre e con il patrocinio del comune di Saronno, presenta una serata speciale dedicata a un uomo che ha dato anima e corpo alla cultura locale: Luigi Tammaro.

L’appuntamento è fissato per venerdì 23 gennaio alle 21 al teatro Regina Pacis di via Roma 119. Sotto il titolo emblematico “Noi siamo qui” con Luigi, la rassegna “Anime in Scena” porterà sul palco un atto unico che è molto più di una semplice rappresentazione: è un viaggio attraverso la poesia, la musica e i brani tratti dalle celebri commedie riviste e adattate che Luigi tanto amava.

Luigi non era solo un collaboratore per l’associazione Anima e Core; per oltre dieci anni ne è stato colonna portante come socio, attore, regista e, soprattutto, come amico. La sua ultima apparizione sul palco, in quella doppia veste di interprete e coordinatore che gli era così congeniale, risale al 7 febbraio dello scorso anno. Poi, lo scorso ottobre, Luigi è partito per quel “viaggio senza ritorno” che ha lasciato un vuoto profondo nella comunità saronnese.

Proprio per onorare questo legame indissolubile, i suoi compagni di scena hanno deciso di ricordarlo riportando sul palcoscenico una selezione dei suoi spettacoli più significativi, tra cui brani tratti da “L’Arte Moderna“, “Troppo Fortunato” e il classico di Molière “Il Malato Immaginario“.

L’evento si configura come una serata solidale. L’ingresso sarà a offerta libera, affidata alla generosità dei partecipanti, e l’intero ricavato sarà devoluto alla chiesa per le opere parrocchiali.

(foto d’archivio)

