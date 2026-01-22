Città

SARONNO – Oggi niente scuola per i bimbi della scuola dell’infanzia Collodi e per gli alunni della scuola elementare Rodari. I due plessi scolastici del quartiere Prealpi saranno chiusi per un intervento di potenziamento delle forniture elettriche.

Una notizia che alle famiglie è stata comunicata con una circolare nella giornata di ieri e che prevedibilmente ha provocato più di qualche problema organizzativo e molta amarezza tra i genitori trovatisi a doversi organizzare all’ultimo minuto per un intervento che in realtà era stato programmato.

A raccontare l’accaduto è proprio un papà che ha scritto a ilSaronno una nota da cui traspare una forte amarezza: “Ormai non c’è da meravigliarsi di come gli uffici comunali si dimenticano dei genitori dei piccoli saronnesi. Sono un genitore di un bimbo che frequenta la scuola materna Collodi. Ieri, mercoledì 21 gennaio una circolare del dirigente scolastico Raffaele Scala ci ha avvisato che il giorno dopo, giovedì 22 gennaio, la scuola sarebbe stata chiusa per lavori sulla rete elettrica”.

A suscitare la reazione dei genitori è proprio il poco preavviso riservato alle famiglie: “Nella chat dei genitori è stato condiviso anche il documento protocollato il 14 gennaio in cui Enel avvisa il Nucleo politiche educative del comune dell’intervento. Otto giorni senza dire nulla ai genitori, per poi ricordarsi l’ultimo giorno”.

C’è chi ha cercato di saperne di più: “Ho chiamato la vicepresidenza della scuola e, come era facile immaginare, hanno riferito che il comune ha avvisato solo ieri gli uffici scolastici. Perché? Perché il comune si ricorda il giorno prima? Forse in comune non sanno che i genitori hanno un lavoro, entrambi i genitori (il patriarcato è ormai passato?). Forse in Comune non sanno che molti genitori non hanno nonni, zii, cugini o parenti a cui “parcheggiare” i loro figli?”.

Il sentimento è quello di una grande amarezza: “Ho provato a chiamare in comune, quello del sindaco con la porta aperta. La segreteria comunale alle 14 risponde che “gli uffici sono chiusi”. Porta aperta, ma portone chiuso”.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09