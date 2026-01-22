Città

SARONNO – Una serata dedicata agli alberi della città, ai numeri del verde urbano e alle scelte che ne guidano la gestione. Lunedì 26 gennaio, alle 21, a Villa Gianetti in via Roma 20 è in programma un incontro pubblico di approfondimento e confronto sulla gestione del patrimonio arboreo cittadino.

Nel corso della serata il Comune di Saronno illustrerà i dati dell’ultimo censimento arboreo e le nuove linee guida per il verde urbano. In città sono presenti circa 8.000 alberi, una risorsa centrale per il benessere ambientale, la sicurezza e il paesaggio urbano, che richiede interventi programmati e competenze tecniche specifiche.

Il piano definito dall’Amministrazione prevede la sostituzione mirata degli esemplari pericolosi o irrecuperabili, con la messa a dimora di nuovi alberi secondo un rapporto uno a uno. Gli interventi vengono pianificati seguendo criteri moderni e rispettosi della fisiologia dell’albero, con l’obiettivo di ridurre gli abbattimenti non necessari e migliorare la stabilità delle piante nel tempo.

Un altro punto centrale riguarda la tutela degli esemplari di pregio e il rafforzamento della presenza arborea nelle zone oggi meno alberate. Un approccio tecnico rigoroso, basato su valutazioni specialistiche, guida le scelte operative e la manutenzione programmata.

La serata sarà anche un’occasione di confronto diretto tra cittadini, amministratori e tecnici comunali, per chiarire dubbi, condividere dati e spiegare le scelte che orientano la gestione del verde urbano.

