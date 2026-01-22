Città

SARONNO – Grande partecipazione al PalaExbo di via Piave a Saronno per il primo incontro del ciclo informativo dedicato a pec e firma digitale, promosso da tifacilito.it. La serata inaugurale ha registrato una sala piena, segno di un interesse concreto verso temi sempre più centrali nella vita quotidiana di cittadini e imprese. Durante l’incontro sono state poste alcune domande sui contenuti affrontati, a conferma dell’attenzione e

dell’interazione con i partecipanti.

L’appuntamento si è distinto per un approccio pratico e accessibile, con spiegazioni chiare e un linguaggio semplice, pensato per rendere comprensibili e utilizzabili strumenti digitali spesso percepiti come complessi. I relatori della serata sono stati Silvia Testi e Alberto Canciani, che hanno guidato i

partecipanti attraverso esempi pratici e consigli utili all’uso quotidiano di pec e firma digitale.

I prossimi appuntamenti si terranno sempre al PalaExbo di via Piave, dalle 21 alle 22:

martedì 27 gennaio – Spid e Cie: l’identità digitale e i servizi collegati;

martedì 3 febbraio – Io: l’app della pubblica amministrazione e i suoi utilizzi principali.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09