SARONNO – “Care famiglie delle scuole Rodari e Collodi e cari concittadini, desidero esprimere le mie sincere scuse per la chiusura delle scuole comunicata all’ultimo momento”.

Inizia così la nota della sindaca Ilaria Pagani in merito alla vicenda dell’avviso “all’ultimo minuto” dell’assenza di lezioni oggi alla scuola elementare Rodari e alla materna Collodi per un intervento sulla rete elettrica.

“I disagi che questa situazione ha provocato sono evidenti. Il mancato coordinamento fra gli uffici del Comune ha causato un insanabile ritardo nell’avviso al dirigente scolastico e ha impedito di attivare per tempo le necessarie verifiche sull’impatto del servizio.

La Giunta ha già dato mandato ai dirigenti di verificare l’accaduto per rafforzare i flussi informativi e prevenire il ripetersi di situazioni simili. La tutela della continuità educativa, della sicurezza e della fiducia delle famiglie resta una priorità assoluta dell’azione amministrativa. L’Amministrazione si assume la responsabilità dell’accaduto e si scusa per il disagio arrecato”.

