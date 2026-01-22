Cronaca

TRADATE – Spacciava all’interno del Parco della Pineta, ma è stato sorpreso e arrestato dai carabinieri. L’operazione antidroga è stata condotta sabato scorso dai militari della Compagnia di Saronno, con il supporto degli Squadroni Carabinieri Cacciatori, in un’area da tempo sotto osservazione.

In manette è finito un cittadino marocchino di 32 anni, già noto alle forze dell’ordine, colto mentre svolgeva attività di spaccio all’interno del parco. L’intervento ha permesso anche di smantellare un bivacco utilizzato come base logistica per l’attività illecita. Durante il rastrellamento sono state sequestrate dosi di hashish e cocaina, materiale per il confezionamento della droga e una somma di denaro contante ritenuta provento dello spaccio. Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato trasferito nel carcere dei Miogni di Varese, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria.

22012026