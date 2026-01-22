Città

SARONNO – Ci sarà anche un tedoforo saronnese nella tappa della fiaccola olimpica che attraverserà la città mercoledì 4 febbraio. Un momento simbolico e carico di emozione, che lega Saronno ai Giochi olimpici e porta con sé una storia personale fatta di passione, sport e ricordi.

Classe 1968, dipendente di Ferrovienord, Davide Fumagalli è stato selezionato per portare la fiaccola insieme ad altri colleghi del settore trasporti. “È arrivata una mail dalla mia azienda, Ferrovienord, per iscriversi come tedoforo. Mi hanno preso insieme ad altre 19 persone: 10 di Ferrovienord e 10 di Trenord, perché le due aziende sono partner delle Olimpiadi”.

L’emozione è evidente e contagiosa. “Sono emozionatissimo, non vedo l’ora che arrivi il 4 febbraio”. Un’attesa che si intreccia ai ricordi di Torino 2006: “Quelle Olimpiadi le ho seguite tutte da casa, avevo la caviglia rotta e mi sono visto ogni gara”.

Nel suo percorso il saronnese incontrerà grandi nomi dello sport italiano. “Con me ci saranno le campionesse della spada Arianna Errigo e Diana Bianchedi e poi anche Filippo Tortu”. Un’occasione unica, vissuta con entusiasmo e orgoglio.

Il sogno è chiaro: correre proprio nella sua città. “Non ci hanno ancora fornito i dettagli ma so che il 4 febbraio sarò tedoforo nella tappa Gallarate – Monza. Spero di poter correre a Saronno”.

Un passaggio che non sarà solo sportivo, ma anche profondamente simbolico per la comunità, pronta ad accogliere la fiaccola e uno dei suoi cittadini in un momento destinato a restare nella memoria collettiva.

QUI IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA

