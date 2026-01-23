Calcio

LAZZATE – L’Ardor Lazzate mette a segno l’ultimo colpo del mercato invernale puntando su un ritorno già conosciuto e apprezzato. La società gialloblù ha infatti ufficializzato il rientro di Tommaso Fogal, che torna a vestire la maglia dell’Ardor dopo una parentesi di sei mesi alla Rhodense.

Fogal aveva già militato a Lazzate nelle tre stagioni precedenti, lasciando un segno importante grazie a gol decisivi e a prestazioni costanti che lo avevano reso uno dei punti di riferimento della squadra. Un contributo che la società si augura possa rivelarsi nuovamente determinante nella seconda parte del campionato.

Il giocatore è ora a disposizione dell’allenatore Mavillo Gheller e del suo staff per affrontare la fase cruciale della stagione. L’Ardor Lazzate, impegnata nel campionato di Eccellenza, punta a rilanciarsi e a centrare l’obiettivo salvezza, facendo affidamento anche sull’esperienza e sulla conoscenza dell’ambiente di Fogal.

Il ritorno del giocatore rappresenta un innesto mirato, pensato per dare solidità e nuove soluzioni alla squadra in un momento decisivo della stagione.

Classifica

19′ giornata (2′ di ritorno): Arconatese 46, Solbiatese 35, Caronnese 33, Legnano 32, Vergiatese 30, FBC Saronno 29, Magenta 27, Besnatese 26, Lentatese 25, Rhodense 24, Sedriano 23, Vis Nova Giussano 23, Sestese 20, Mariano 20, Alta Brianza 19, Arcellasco 18, Ardor Lazzate 16, Vigevano 15.

