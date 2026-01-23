iltra2

CASTIGLIONE OLONA – Nuovo appuntamento con il ciclo di incontri letterari “Tè con l’autore”, in programma domenica 25 gennaio a Castiglione Olona. L’iniziativa è organizzata dall’Associazione Culturale Borgo Antico con il patrocinio del Comune di Castiglione Olona e della Provincia di Varese.

L’incontro si terrà alle 16 al Caffè Lucioni Carluccio, in piazza Repubblica. Ospiti dell’appuntamento saranno gli scrittori Enzo R. Laforgia e Carlo Meazza, che presenteranno il volume Paesaggi della Resistenza nei romanzi di Calvino, Fenoglio e Meneghello, pubblicato nel 2018 da Pubblinova Edizioni Negri.

Durante il pomeriggio gli autori dialogheranno con Ugo Marelli, presidente dell’associazione Borgo Antico, approfondendo i temi affrontati nel libro e il legame tra letteratura e memoria della Resistenza attraverso le opere di Italo Calvino, Beppe Fenoglio e Luigi Meneghello.

L’ingresso all’iniziativa è libero. È previsto un omaggio per chi si iscrive all’associazione o per chi acquista il libro nel corso dell’incontro. Per partecipare è gradita la prenotazione al numero di telefono 0331857411. L’appuntamento si inserisce nel programma di iniziative culturali promosse sul territorio con l’obiettivo di valorizzare la lettura e il confronto diretto con gli autori.

(foto archivio: un precedente evento al Caffè Lucioni)

23012026