CESANO MADERNO – Si è svolta nei giorni scorsi a Cesano Maderno la celebrazione di San Sebastiano Martire, patrono della polizia locale. La mattinata si è aperta con la Santa Messa nella chiesetta della Beata Vergine del Transito, officiata da don Stefano Gaslini.

Al termine della funzione religiosa, il sindaco Gianpiero Bocca, l’assessora alla Sicurezza Donatella Migliorino e il comandante della polizia locale Gabriele Caimi, insieme agli agenti e ai partecipanti, si sono trasferiti a Palazzo Arese Borromeo per la cerimonia ufficiale.

Durante l’incontro sono stati illustrati i dati relativi all’attività svolta dalla polizia locale nel corso del 2025 e sono stati consegnati encomi, riconoscimenti e nastrini di anzianità. La cerimonia si è svolta alla presenza dei rappresentanti delle forze dell’ordine, della Giunta, del Consiglio comunale e di numerose associazioni cittadine.

Tra gli encomi conferiti, quello alla carriera all’agente Gigliola Pederzani. Encomio del sindaco agli agenti Salvatore Cicero e Cristina Castoldi per aver soccorso, nella notte del 28 novembre 2025, un uomo in stato di ipotermia. Riconoscimento anche agli agenti Vincenzo Romano e Pasquale Raso, intervenuti durante il nubifragio del 22 settembre 2025 per aiutare un automobilista rimasto bloccato dall’acqua nel sottopasso di via Friuli.

Incarichi e avanzamenti di ruolo

Nel corso della cerimonia sono stati assegnati anche incarichi e avanzamenti di ruolo: Luca Tagli è stato nominato vice comandante; Pasquale Raso e Nicola Del Giudice ufficiali; Teresa Albore e Salvatore Cicero sovrintendenti referenti. Consegnati inoltre i nastrini d’anzianità per i 40 anni di carriera agli agenti Gigliola Pederzani e Giuseppe Balzarini, e per anzianità di servizio ad Alfio Abbiati, con oltre 30 anni di attività, e a Vito Caprara, con oltre 25 anni.

Compiacimenti del comandante e dell’assessora sono stati infine attribuiti agli agenti Alberto Galatone e Matteo Imoletti del Nucleo tutela ambientale. Nel suo intervento, il sindaco Bocca ha ringraziato la polizia locale per la presenza costante e capillare sul territorio e per l’attenzione dimostrata verso la cittadinanza. Ha inoltre sottolineato l’importanza della collaborazione con le altre forze dell’ordine per garantire sicurezza, legalità e rispetto delle regole, soffermandosi in particolare sull’impegno nel contrasto ai reati ambientali, ambito nel quale il lavoro congiunto del Nucleo tutela ambientale e della polizia provinciale si è rivelato determinante.

