Clamoroso in serie D: il Novaromentin esonera il saronnese Melosi dopo 1 partita
23 Gennaio 2026
SARONNO – Clamoroso nel campionato di calcio di serie D: nel tardo pomeriggio odierno il Novaromentin, ultima in classifica, ha annunciato l’esonero del saronnese mister Giuliano Melosi. Sin qui, nulla di strano, visto che gli avvicendamenti tecnici non sono affatto una novità nel calcio italiano. Lo strano è che… Melosi era stato assunto solo a metà della scorsa settimana, per provare a togliere la squadra dai bassifondi. Domenica scorsa aveva perso contro il Chisola ma guadagnandosi molti complimenti per la prima impronta che era riuscito a dare alla formazione piemontese, che peraltro domenica è chiamata quasi ad uno spareggio salvezza, contro la Lavagnese dove è appena arrivato mister Scalise, ex Caronnese.
Questo il comunicato ufficiale del club