Calcio

SARONNO – Clamoroso nel campionato di calcio di serie D: nel tardo pomeriggio odierno il Novaromentin, ultima in classifica, ha annunciato l’esonero del saronnese mister Giuliano Melosi. Sin qui, nulla di strano, visto che gli avvicendamenti tecnici non sono affatto una novità nel calcio italiano. Lo strano è che… Melosi era stato assunto solo a metà della scorsa settimana, per provare a togliere la squadra dai bassifondi. Domenica scorsa aveva perso contro il Chisola ma guadagnandosi molti complimenti per la prima impronta che era riuscito a dare alla formazione piemontese, che peraltro domenica è chiamata quasi ad uno spareggio salvezza, contro la Lavagnese dove è appena arrivato mister Scalise, ex Caronnese.

Questo il comunicato ufficiale del club

La società NovaRomentin comunica la conclusione del rapporto professionale con il tecnico Giuliano Melosi, al quale va il ringraziamento per la disponibilità dimostrata. Contestualmente, comunica di aver rinnovato la fiducia a Marco Molluso, che torna alla guida tecnica della prima squadra. La società augura a mister Molluso in bocca al lupo per il prosieguo della stagione!

23012026