Un cambio di passo netto, che archivia quel “complesso di Cenerentola della provincia” della città degli amaretti e apre a una nuova visione territoriale condivisa. Al centro, l’Olympic Fringe Festival, progetto promosso da Fondazione Varese Welcome e Camera di Commercio di Varese insieme alla Provincia e ai principali Comuni, che tra gennaio e marzo porterà spettacoli di arte di strada e performance urbane nelle piazze di Saronno, Busto Arsizio, Gallarate, Luino e Varese.

Nel suo intervento, Mauro Vitiello, presidente di Fondazione Varese Welcome e della Camera di Commercio di Varese, ha spiegato il senso dell’iniziativa: “È un investimento importante, con artisti di qualità e una società di primo livello. Vogliamo creare un flusso positivo lungo la spina dorsale della provincia, a favore dei residenti e di chi arriva da fuori per vivere una giornata o un weekend diverso. Mi sono sempre battuto per far sì che i confini di questa provincia siano ben definiti. Siamo una provincia complessa, con un nord, un centro e un sud diversi tra loro, ognuno con le proprie specialità, industriali o turistiche. Questa parte del territorio, così vicina a Milano, ne risente inevitabilmente, ma resta a tutti gli effetti la provincia di Varese. Dobbiamo saper sfruttare questa porta d’accesso, che è una grande opportunità. Saronno è una bellissima città e rappresenta, dal punto di vista culturale e storico, qualcosa che molti visitatori vorrebbero conoscere sempre di più.”

Un concetto ripreso anche dal membro della Giunta camerale e presidente Confcommercio Saronno Andrea Busnelli, che ha sottolineato il valore del lavoro condiviso: “Una città viva è una città più sicura e con più valore. Questo progetto dimostra che, ragionando come provincia, la vicinanza con Milano o con la Svizzera non è solo un problema ma un’opportunità. Saronno, come Busto Arsizio, deve essere vista come una porta d’ingresso. L’obiettivo della fondazione è far crescere tutto il territorio, dai Comuni grandi a quelli piccoli, perché a macchia d’olio tutti ne trarranno beneficio”.

Sulla stessa linea la sindaca di Saronno, Ilaria Pagani, che ha rivendicato il ruolo della città nel progetto: “Saronno è spesso in un limbo tra Milano e la provincia, questo festival è importantissimo per ricollegarla pienamente al territorio varesino. Abbiamo aderito alla fondazione proprio perché crediamo che lavorare insieme sia più efficace. Questa presentazione lo dimostra. Ci auguriamo che sia il primo di una serie di eventi capaci di dare valore e visibilità alla città”.

Il primo appuntamento dell’Olympic Fringe Festival è in programma sabato 31 gennaio a Saronno, con eventi anche il 1 febbraio e nei weekend successivi. Il calendario proseguirà poi a Busto Arsizio, Gallarate, Luino e Varese fino a metà marzo. Il festival si articola in quattro temi ispirati all’immaginario olimpico, tra fuoco, giochi, acrobazie, danza e performance contemporanee, con l’obiettivo di animare i centri urbani e sostenere commercio, ristorazione e attrattività turistica del territorio.

