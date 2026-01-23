Groane

CERIANO LAGHETTO – La celebrazione della “Giornata della Memoria” quest’anno a Ceriano Laghetto sarà vissuta in tre momenti distinti, due dei quali saranno domenica 25 gennaio. Si comincia alle 16 in Sala Consiliare con l’inaugurazione della mostra “Giorgio Perlasca: un uomo comune”, con l’intervento della famiglia Perlasca. La mostra è tratta dal fumetto sulla storia del “Giusto”, in collaborazione con la Fondazione Perlasca. Giorgio Perlasca ha ricevuto il titolo di “Giusto tra le Nazioni” dopo che è stata resa nota la sua straordinaria vicenda. Perlasca, commerciante originario di Como, dove nacque nel 1910, nell’inverno del 1944-1945 a Budapest, pressoché da solo, riuscì a salvare dallo sterminio nazista migliaia di ungheresi di religione ebraica, inventandosi un ruolo, quello di Console spagnolo, lui che non era né diplomatico né spagnolo.

La mostra sarà aperta al pubblico il 25 gennaio dalle 16 alle 18, il 31 gennaio e l’1 febbraio dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18, mentre le scuole potranno visitarla da lunedì a venerdì mattina. Sempre domenica 25 gennaio, alle 17, in sala consiliare, ci sarà la lettura delle poesie vincitrici del concorso “Poesie per la memoria”, scritte dagli alunni e dalle alunne della Scuola Secondaria di Primo Grado “Aldo Moro”.

Terzo appuntamento con le celebrazioni della Giornata della Memoria sarà nella data esatta della ricorrenza, martedì 27 gennaio alle 10.30, con la posa di una “pietra d’inciampo” in memoria di Natale Prada.

La pietra d’inciampo sarà posizionata in via Manzoni 22, dove visse il cerianese, nato il giorno di Natale del 1917, militare italiano catturato e imprigionato nel 1943 a Rodi, in Grecia, e dichiarato disperso in mare a seguito del naufragio del piroscafo Oria nel 1944.

La cerimonia di posa della pietra d’inciampo sarà accompagnata da interventi commemorativi a cura del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado.

“L’appuntamento con la Giornata della Memoria è un’occasione straordinaria e irrinunciabile di coscienza civile condivisa” – commenta l’Assessora alla Cultura Federica Manno. “Dall’impegno a non dimenticare i milioni di ebrei, rom, omosessuali, oppositori politici e altre minoranze perseguitati e sterminati dal regime nazista e dai suoi alleati deve nascere l’impegno attivo affinché gli orrori della Shoah non si ripetano mai più, contrastando ogni forma di intolleranza e promuovendo una cittadinanza consapevole e responsabile fondata sui valori dell’uguaglianza, inclusione e rispetto delle diversità. Per questo l’invito a partecipare a questi momenti è rivolto a tutti i cittadini di Ceriano Laghetto”.

